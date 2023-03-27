Растет количество поврежденных домов из-за взрыва в Тульской области

Количество домов, которые были повреждены из-за взрыва в Киреевске Тульской области, выросло до 16.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, из них - 10 это частные дома, еще шесть - многоквартирные. В последних выбиты стекла в подъездах.

К месту происшествия выехали оперативные службы региона и Минобороны. Эксперты продолжают работу на месте.

В воскресенье в городе Киреевске Тульской области произошел взрыв. Три человека получили ранения. Предварительной причиной взрыва названо падение беспилотника. В соцсетях местные жители разместили видео, на котором видна глубокая воронка.