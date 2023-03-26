Губернатор Тульской области созвал совещание после взрыва в Киреевске

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проведет совещание в связи со взрывом в Киреевске. Об этом сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

В Telegram-канале областного правительства говорится, что глава Тульской области был оперативно проинформирован о происшествии. "Он осуществляет координацию работы всех служб и дальнейших действий. В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", - сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, в воскресенье в городе Киреевске Тульской области произошел взрыв. Три человека получили ранения. Предварительной причиной взрыва названо падение беспилотника. В соцсетях местные жители разместили видео, на котором видна глубокая воронка.