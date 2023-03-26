27 Марта 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Тульской области созвал совещание после взрыва в Киреевске

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проведет совещание в связи со взрывом в Киреевске. Об этом сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

В Telegram-канале областного правительства говорится, что глава Тульской области был оперативно проинформирован о происшествии. "Он осуществляет координацию работы всех служб и дальнейших действий. В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", - сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, в воскресенье в городе Киреевске Тульской области произошел взрыв. Три человека получили ранения. Предварительной причиной взрыва названо падение беспилотника. В соцсетях местные жители разместили видео, на котором видна глубокая воронка.

Теги: взрыв, киреевск, губернатор тульской области



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Ранее 27.03.2023 00:00 Мск Растет количество поврежденных домов из-за взрыва в Тульской области

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