27 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: John Thys / Pool via Reuters

Боррель: ЕС ответит санкциями на размещение ядерного оружия в Белоруссии

Евросоюз введет дополнительные санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Белоруссия еще может это остановить, это их выбор", - приводит его слова ТАСС.

Боррель назвал размещение Белоруссией у себя российского ядерного оружия "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

В субботу президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. 1 июля завершится строительство хранилища.

Российский лидер подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядом с обедненным ураном.

Теги: боррель, ядерное оружие, белоруссия



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