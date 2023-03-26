27 Марта 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

Под Тулой взорвался украинский беспилотник: ранены три человека

Беспилотник с боеприпасом, предварительно, стал причиной взрыва Тульской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел в Киреевске (город находится в 30 км от Тулы). В соцсетях местные жители разместили видео, на котором видна глубокая воронка.

По данным "Базы", минимум восемь частных домов и многоэтажка получили повреждения в результате взрыва БПЛА.

Пострадали три человека. Как сообщает издание, одной из раненых оказалась несовершеннолетняя девушка, у нее черепно-мозговая травма и множественные порезы от стекол. Такие же ранения у 20-летнего молодого человека. Третий пострадавший от взрыва — 36-летний мужчина, у него ссадина на ноге и ушиб бедра.

Telegram-канала Shot со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что по предварительной информации, в Киреевске взорвался Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой.

Теги: беспилотник, киреевск



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Развитие сюжета:

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Ранее 27.03.2023 00:00 Мск Растет количество поврежденных домов из-за взрыва в Тульской области
Ранее 26.03.2023 19:56 Мск Губернатор Тульской области созвал совещание после взрыва в Киреевске


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