В Липецке возбудили уголовное дело из-за громких хлопков
В Липецке возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после того, как жители нескольких микрорайонов города услышали громкие хлопки. Об этом сообщает LipetskMedia.
По данным издания, источник шума находился рядом с домом №1/4 в 15 микрорайоне Липецка.
Сообщается, что проводится опрос местных жителей. Эксперты осматривают место происшествия.
9 марта власти Липецкой области опровергли работу систем ПВО в регионе. Предположительно, жители слышали пролетавшие над областью самолеты.