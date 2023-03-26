В Липецке возбудили уголовное дело из-за громких хлопков

В Липецке возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после того, как жители нескольких микрорайонов города услышали громкие хлопки. Об этом сообщает LipetskMedia.

По данным издания, источник шума находился рядом с домом №1/4 в 15 микрорайоне Липецка.

Сообщается, что проводится опрос местных жителей. Эксперты осматривают место происшествия.

9 марта власти Липецкой области опровергли работу систем ПВО в регионе. Предположительно, жители слышали пролетавшие над областью самолеты.