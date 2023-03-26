СМИ: В Италии российские бизнесмены подали в суд из-за конфискации имущества

Адвокаты 10 российских предпринимателей, попавших в санкционные списки Евросоюза в связи с конфликтом на Украине, обратились в суд в Италии, сообщает газета Corriere della Sera.

В статье издания фигурируют имена Андрея Мельниченко, Алексея Мордашова, Алишера Усманова.

Защита бизнесменов утверждает, что изъятое имущество "принадлежит не отдельным физическим лицам, а различным трастам, прибыли которых, по их мнению, не относятся к попавших под санкции олигархам".

Рассмотрение обращений ведется по отдельности, по одному из них административный суд уже принял отрицательное решение. По данным издания, речь идет об активах владельца "Северстали" Алексея Мордашова, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Мельниченко оспорит санкции Запада в суде. Также миллиардер планировал опротестовать задержание своей суперяхты. Аналогичные иски подали госкорпорация ВЭБ.РФ и ее глава Игорь Шувалов, бизнесмены Дмитрий Пумпянский, Дмитрий Мазепин и другие лица, попавшие в санкционный список.