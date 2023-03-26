27 Марта 2023
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Политика Украина
Фото: kremlin.ru

Путин: Западную технику перевозят по ночам, какие-то цели достать не удается

Запад поставляет на Украину вооружения скрытно, по ночам, российские военные стараются уничтожать их в процессе доставки, заявил президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет", — сказал глава государства, отвечая на вопрос, почему поставляемая Украине техника доезжает до линии боевого соприкосновения.

"То, что удается достать, — достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава", — подчеркнул президент.

В феврале Служба внешней разведки РФ сообщила, что страны НАТО с декабря 2021 года передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. По данным ведомства, большая часть этой техники уже уничтожена российскими военными.

Теги: путин, западная техника



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