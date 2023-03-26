27 Марта 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

Спортсмен команды "Архангел Михаил" Борис Медведев победил бразильца ярким нокаутом в главном бою турнира RCC

В главном бою турнира RCC спортсмен команды "Архангел Михаил" Борис Медведев выиграл бой у бразильца ярким нокаутом. 

Медведев получил приз за лучший нокаут вечера. В углу его поддерживал капитан команды Иван Штырков.

Перед турниром лига RCC презентовала мини-фильм про предстоящий бой по мотивам фильма "Джентельмены". 

Среди зрителей можно было увидеть полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и экс-чемпиона UFC Петра Яна. 
 
В главном событии вечера в октагоне встретились третий номер России в полусреднем весе (до 77,1 кг) Борис Медведев и чемпион трех бразильских организаций Хандессон Феррейра. Перед поединком RCC презентовала короткометражное кино, приуроченное к поединку. На этот раз команда лиги вдохновлялась фильмом "Джентельмены" Гая Ричи. 

Теги: архангел михаил, борис медведев, RCC



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