Спортсмен команды "Архангел Михаил" Борис Медведев победил бразильца ярким нокаутом в главном бою турнира RCC

В главном бою турнира RCC спортсмен команды "Архангел Михаил" Борис Медведев выиграл бой у бразильца ярким нокаутом.

Медведев получил приз за лучший нокаут вечера. В углу его поддерживал капитан команды Иван Штырков.

Перед турниром лига RCC презентовала мини-фильм про предстоящий бой по мотивам фильма "Джентельмены".

Среди зрителей можно было увидеть полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и экс-чемпиона UFC Петра Яна.



В главном событии вечера в октагоне встретились третий номер России в полусреднем весе (до 77,1 кг) Борис Медведев и чемпион трех бразильских организаций Хандессон Феррейра. Перед поединком RCC презентовала короткометражное кино, приуроченное к поединку. На этот раз команда лиги вдохновлялась фильмом "Джентельмены" Гая Ричи.