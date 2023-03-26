Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма

Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, повреждены здания, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Сейчас шторм продолжается. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям о происшествии не информировала.

Напомним, в прошлом году ФСБ РФ сообщала, что украинские военные после 24 февраля установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

Во время шторма соединяющие мины тросы обрывались. Снаряды под воздействием ветра и течения начали свободно перемещаться в западной части Черного моря.