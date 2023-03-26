В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после смерти подростка в детском доме

В Новосибирске СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 15-летнего подростка в детском доме.

Информацию о том, что ребенок пытался сбежать и выпал из окна третьего этажа, следователи не подтверждают. По версии следователей, мальчик получил травмы во время вечерней прогулки, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что якобы подросток вместе с другом пытался сбежать из детского дома ночью. Юноша повредил ногу, выпрыгнув из окна, однако сотрудники детского дома вызвали скорую только утром. Пострадавший скончался в больнице.