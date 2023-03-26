Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и милитаристской Японии, - Путин

Запад начинает строить новую ось наподобие той, которую строила фашистские Германия и Италия и милитаристская Япония, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24" ​​​​​​.

Глава государства опроверг утверждения, что сотрудничество РФ и Китая представляет угрозу для Запада.

По его словам, Москва и Пекин ведут прозрачное сотрудничество в военной сфере, но это не "это не военный союз".

"Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного", - сказал Путин.

В свою очередь, подчеркнул президент РФ, “США создают все новые и новые союзы”: например, страны НАТО согласовали новую стратегическую концепцию развития блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Именно поэтому западные политики и говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами Германии и Италии и милитаристской Японии", - цитирует Путина РИА Новости.