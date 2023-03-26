27 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Продолжительность жизни в России рекордно выросла, - Росстат

В России ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2022 года рекордно увеличилась до 72,76 года против 70,1 года в 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса — в 2020 продолжительность снижалась на 1,8 года, а в 2021 году — еще на 1,4 года.

В современной истории России данный показатель за год ранее никогда не рос более чем на 1,3 года.

В феврале вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России в 2022 году снизилась на 22% относительно 2021 года. Она добавила, что ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году в России составила 72,6 года (плюс два с половиной года относительно 2021 года).

Теги: продолжительность жизни, россия



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