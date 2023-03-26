Пентагон отреагировал на заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии

Пентагон отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о планах по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

"Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", – готовится в заявлении Пентагона, которое цитирует Reuters.

Белый дом высказал аналогичное мнение, отмечает агентство.

Накануне Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. 1 июля завершится строительство хранилища.

Президент России подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядом с обедненным ураном.