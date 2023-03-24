Хуснуллин: Россия планирует строительство трассы в обход Каспийского моря

Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном строительство автомобильной трассы в обход Каспийского моря.

Диалог будет вестись на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, возможно подписание соглашения. "18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение", - заявил он, сообщает РИА "Новости".

В конце января 2023 года по итогам рабочей поездки главы кабмина России Михаила Мишустина и Хуснуллина в Туркменистан стало известно, что страны обсуждают совместный дорожный проект - строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря.

Ранее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко заявил, что с учетом перенастройки логистики выход к Каспию имеет очень большое значение. Его может обеспечить строительство Юго-Восточной хорды, которая рассматривается в связке с трассой "Меридиан", основное направление которой - КНР.