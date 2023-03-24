СМИ: Конституционный суд просят избавить кинотеатры от платы авторам саундтреков к фильмам

Суд по интеллектуальным правам просит Конституционный суд России проверить на соответствие Конституции норму ГК РФ, согласно которой кинотеатры, помимо самих производителей фильмов, отдельно выплачивают вознаграждение от продажи билетов авторам саундтреков к кинофильму.

Согласно данной норме, при показе фильмов в кинотеатрах авторы музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняют право на вознаграждение за указанные виды использования их музыкального произведения.

"Суд по интеллектуальным правам просит проверить на соответствие Конституции РФ соответствующую норму в той части, в которой она не обеспечивает правовую определенность, юридическое равенство участников оборота интеллектуальных прав, подрывает баланс прав и обязанностей, создает необоснованное привилегированное положение одной категории участников и облагает чрезмерной платой другую категорию участников, приводит к тому, что осуществление прав одних участников гражданского оборота ущемляет права и свободы других, ослабляет гарантии защиты конституционных прав и свобод", - следует из документа.

Отмечается, что автор саундтрека к фильму признается одним из авторов всего аудиовизуального произведения наравне с режиссером, автором сценария, художником-постановщиком. "При этом исключительное право на аудиовизуальное произведение принадлежит его изготовителю (продюсеру). За создание музыки и включение ее в аудиовизуальное произведение автор получает соответствующее вознаграждение от заказчика (продюсера фильма). Возможности определения размера вознаграждения и порядка его оплаты законом не ограничены, это может быть как сумма в твердом размере, так и, например, плата в виде процентных отчислений от дохода за использование аудиовизуального произведения", - отмечает заявитель.

Указывается, что в настоящее время, в геополитических и экономических условиях кинотеатры несут существенные экономические потери в связи с отсутствием в отечественном прокате многих иностранных кинофильмов, однако по действующему законодательству "вынуждены нести дополнительную финансовую нагрузку в виде выплаты вознаграждения".

В данный момент судьи Конституционного суда изучают материалы дела, заявителем по которому указан Суд по интеллектуальным правам, но решение о его рассмотрении еще не принято, сообщает ТАСС.

Ранее российские сенаторы предложили поддержать российские кинотеатры "параллельным импортом" западных фильмов, чьи правообладатели отказываются сотрудничать с РФ. Ввозить такие ленты в страну предлагается из Белоруссии.