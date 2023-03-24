24 Марта 2023
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Общество В России
Фото: министерство экологии Челябинской области

До 17% абонентов мобильных операторов стали умными пылесосами и шлагбаумами

Количество SIM-карт m2m или IoT у МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2 в прошлом году выросло на 20%, перешагнув показатель в 35 млн штук.

Схожие данные приводит iKS-Consulting. Так, в сетях мобильной связи "большой четверки" насчитывается около 40 млн как пользовательских, так и корпоративных умных устройств. При этом, по словам аналитиков, если доля умных устройств у операторов растет, доля абонентов-физлиц у большинства снижается, сообщают "Ведомости".

Таковы данные агентства Telecom Daily. M2m (machine-to-machine) -. взаимодействие двух устройств между собой по кабелю или беспроводной связи, IoT – internet of things, интернет вещей.

Как сообщалось ранее, сотовые операторы готовятся импортировать в РФ бывшее в употреблении оборудование. В частности, это базовые станции из дружественных стран.

Теги: сотовая связь, sim



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