Российский бизнес просит возобновить госпрограмму утилизации автомобилей

Бизнес просит российские власти возобновить госпрограмму утилизации старых автомобилей.

"Руслом.ком" направило в Министерство промышленности и торговли соответствующее предложение. Также предполагается увеличить скидки и подключив к программе электрокары, а за сдачу вышедшей из строя машины делать дисконт от 150 тыс. руб. на покупку нового российского авто и 200–300 тыс. на электромобили.

Инициативу поддержали производители. Эксперты в свою очередь относятся к предложению неоднозначно. Ини считают, что это может повысить популярность отечественного автопрома, а также увеличить заготовку лома, однако такое стимулирование спроса не решит проблему дефицита предложения за счет локального выпуска. Отмечается, что основные усилия и средства нужно направить на исправление этого дисбаланса и нормализацию цен, сообщают "Известия".

Напомним, в текущем году доля продаж китайских автомобилей в России может достичь 60%.