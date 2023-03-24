Глава Чувашии Николаев перешел с iPhone на смартфон от "Ростеха"

Губернатор Чувашии Олег Николаев отказался от использования iPhone.

Как сообщила пресс-служба главы региона, он перешел на российский смартфон AYYA от "Ростеха".

Николаев считает, что его новый гаджет "очень современный и обеспеченный всеми стандартами связи и безопасности".

Тем временем, AYYA T1, который позиционировался как замена устройствам от Apple, не пользуется популярностью у россиян. С момента старта продаж в октябре 2021 года было куплено всего 905 устройств.