24 Марта 2023
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Политика Приволжский ФО Чувашская Республика
Фото: Ростех

Глава Чувашии Николаев перешел с iPhone на смартфон от "Ростеха"

Губернатор Чувашии Олег Николаев отказался от использования iPhone.

Как сообщила пресс-служба главы региона, он перешел на российский смартфон AYYA от "Ростеха".

Николаев считает, что его новый гаджет "очень современный и обеспеченный всеми стандартами связи и безопасности".

Тем временем, AYYA T1, который позиционировался как замена устройствам от Apple, не пользуется популярностью у россиян. С момента старта продаж в октябре 2021 года было куплено всего 905 устройств.

Теги: iPhone, смартфон, AYYA



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