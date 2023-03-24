Казахстан "прикроет" параллельный импорт в Россию

Казахстан введет онлайн-систему, которая позволит бороться с обходом санкций в отношении России.

Как сообщает Eurasianet, система будет отслеживать все товары, ввозимые в страну и отправляющиеся за ее пределы. Астана намерена продемонстрировать западным странам, что не намерена помогать обходить ограничения против Москвы и становиться площадкой для параллельного импорта в Россию. В республике якобы опасаются вторичных санкций США и Евросоюза.

По данным Financial Times, новая система позволит отслеживать всю цепочку движения товаров через границу республики в режиме реального времени.

В настоящее время Казахстан входит вместе с Россией в Евразийский экономический союз, внутри которого товары перемещаются без таможенного контроля.

Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Его экспорт в 2022 году вырос на четверть, до $8,8 млрд.

В начале марта сообщалось, что Турция неожиданно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Остановку транзита санкционных грузов источники связывали с недавним визитом в Анкару госсекретаря США Энтони Блинкена.