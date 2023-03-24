В России наблюдается избыток электросамокатов

В 2022 году дистрибуторы ввезли в Россию 325 тыс. электросамокатов на 10,9 млрд руб.

Как заявили аналитики "F+ tech-Марвел", в рознице была продана только половина устройств – 160 тыс. на 3,5 млрд руб. В целом за первое полугодие прошлого было ввезено около 280 тыс. средств для передвижения. Это количество сопоставимо с показателями первого полугодия 2021 года.

Во втором полугодии объем ввоза устройств заметно меньше – 45 тыс. штук. Это объясняется тем, что электросамокаты – это сезонный товар, который активно завозится в первой половине года и реализуется в основном весной и летом. Таким образом, в 2022 году дистрибуторы закупили слишком много устройств и не сумели их распродать, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России с 1 марта вводятся правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ).