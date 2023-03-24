24 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Еврокомиссия: очередные санкции против РФ будут направлены на борьбу против обхода действующих ограничений

В 11 пакете санкций против России Европейский союз намерен уделить внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничений.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "в 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер".

Сроки введения новых санкций она не назвала, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что десятый пакет санкций против России, который Евросоюз принял к 24 февраля, подразумевает торговые ограничения на сумму в €11 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теги: санкции, Евросоюз



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