24 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Саратовскому вице-губернатору Пивоварову напомнили об этике госслужащего после его ругательств

Руководство Саратовской области указало вице-губернатору - руководителю аппарата губернатора Игорю Пивоварову на недопустимость некорректных выражений.

Это случилось на фоне его публичных высказываний в адрес СМИ. "Со стороны руководства Игорю Ивановичу Пивоварову указано на недопустимость использования некорректных выражений как лицу, замещающему государственную должность", - заявила начальник пресс-службы главы региона Диана Бурлаченко.

Как сообщает региональное СУ СК, поступило заявление с просьбой провести процессуальную проверку и привлечь к уголовной ответственности вице-губернатора из-за его публичных высказываний, сообщает РИА Новости.

Теги: госслужащий, чиновник, ругательства



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