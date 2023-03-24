24 Марта 2023
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Экономика В России
Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Путин поручил отказаться от пластиковой упаковки в пользу бумажной

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину принять меры для того, чтобы увеличить использование одноразовой бумажной упаковки или посуды, при этом постепенно отказываясь от пластиковой тары.

Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Также правительству поручено принять меры, предусматривающие увеличение доли использования россиянами, организациями в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и торговли, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности одноразовой бумажной (картонной) тары, посуды, упаковки в целях отказа от пластиковых изделий.

Кроме того, власти должны проработать развитие производства деревянных домокомплектов заводского изготовления; предусмотреть дополнительную поддержку производителей оборудования и комплектующих, используемых в лесной промышленности, в том числе в части, касающейся выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить импорт товаров из пластика. В перечне содержатся 28 товаров.

Теги: Путин, упаковка, пластик, экология



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Ранее 03.09.2021 09:03 Мск Россия не сможет полностью отказаться от одноразового пластика к 2024 году - Минпромторг


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