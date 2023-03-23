24 Марта 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

World Athletics восстановит статус ВФЛА спустя семь лет отказов

Через семь лет отказов Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) решил восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

"Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения. Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине. Я благодарю Руне Андерсена и всю рабочую группу за труд, который они проделали за эти семь лет. Надеюсь, что теперь в российской легкой атлетике в мире не будут сомневаться, когда спортсмены из этой страны снова будут выступать", - заявил Коу.

В ноябре глава рабочей группы Руне Андерсен рассказал, что в случае принятия решения в пользу ВФЛА, World Athletics будет мониторить Всероссийскую федерацию следующие три года.

Напомним, что ВФЛА была лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации в 2015 году на фоне допинговых скандалов в российском спорте.

Теги: World Athletics, ВФЛА, спортсмен, соревнования



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