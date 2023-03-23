24 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Юрист Чиков* и блогер Варламов* внесены в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции РФ обновило список иностранных агентов, включив в него главу правозащитной организации "Агора" юриста Павла Чикова*, а также известного блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"23 марта 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.М. Лада-Русь (Пеунова)*, П.В. Чиков*, Р.В. Айсин*, Б.В. Бакалейко*, И.А. Варламов*, а также объединение лиц – "Парни Плюс/Парни+**", - говорится в сообщении.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация, выполняющая функции иностранного агента.

Теги: Чиков*, Варламов*, иноагент



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