Юрист Чиков* и блогер Варламов* внесены в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции РФ обновило список иностранных агентов, включив в него главу правозащитной организации "Агора" юриста Павла Чикова*, а также известного блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"23 марта 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.М. Лада-Русь (Пеунова)*, П.В. Чиков*, Р.В. Айсин*, Б.В. Бакалейко*, И.А. Варламов*, а также объединение лиц – "Парни Плюс/Парни+**", - говорится в сообщении.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация, выполняющая функции иностранного агента.