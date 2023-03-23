НАТО: Передача Украине снарядов с обедненным ураном соответствует международным правилам и закону

Поставка Великобританией на Украину снарядов с обедненным ураном входит не нарушает международное право и закон. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины", - заверил Столтенберг.

В понедельник стало известно, что Великобритания намерена поставить Киеву в числе прочих вооружений боеприпасы с обедненным ураном. Якобы, тяжелый металл используется в создании оружия потому, что с ним снаряд легче повреждает танковую броню из-за своей плотности.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в этой ситуации Россия – единственная страна, которая говорит о возрастании ядерных рисков, а упомянутые боеприпасы являются обычными. Власти Великобритании также не считают, что поставка на Украину боеприпасов с обедненным ураном станет ядерной эскалацией, как полагает президент России Владимир Путин.