23 Марта 2023
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Армия и ВПК В России За рубежом Украина
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

НАТО: Передача Украине снарядов с обедненным ураном соответствует международным правилам и закону

Поставка Великобританией на Украину снарядов с обедненным ураном входит не нарушает международное право и закон. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины", - заверил Столтенберг.

В понедельник стало известно, что Великобритания намерена поставить Киеву в числе прочих вооружений боеприпасы с обедненным ураном. Якобы, тяжелый металл используется в создании оружия потому, что с ним снаряд легче повреждает танковую броню из-за своей плотности.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в этой ситуации Россия – единственная страна, которая говорит о возрастании ядерных рисков, а упомянутые боеприпасы являются обычными. Власти Великобритании также не считают, что поставка на Украину боеприпасов с обедненным ураном станет ядерной эскалацией, как полагает президент России Владимир Путин.

Теги: обедненный уран, ядерная эскалация, НАТО



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