23 Марта 2023
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Происшествия В России
Фото:http://novayagazeta-ug.ru

Экс-сенатора Сабадаш, обвиняемого в хищении у банка "Таврический", перевели под домашний арест 

Бывший член Совета Федерации и бизнесмен Александр Сабадаш, обвиняемый в хищении средств у банка "Таврический", переведен под домашний арест, который продлится до 22 мая. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Под стражей останутся экс-руководители банка Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша, который подозревают в соучастии.

Напомним, Сабадаш был освобожден из-под стражи 25 января 2021 года после отбытия срока заключения. Срок экс-бизнесмен получил в 2017 году по делу о мошенничестве в банке "Таврический", ущерб оценили почти в 190 млн рублей. В тот же день он был задержан по новому уголовному делу, возбужденному 20 января, однако меру пресечения сразу избрать не смогли, поскольку Сабадашу потребовалась медицинская помощь.

По данным следствия, Сабадаш совместно с неустановленными лицами в 2013 году похитил у АО "Таврический банк" 100 млн рублей, оформив кредит ООО "Норфолк", не планируя возвращать средства.

Теги: Сабадаш, домашний арест



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