Украина не получит новые танки от США. У Пентагона сменились планы

Америка не будет закупать новые танки для Украины, а поставит технику, уже имеющуюся в наличие у Пентагона. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин. Речь идет о танках Abrams.

"Мы берем танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идет из наличия, а не в рамках новой закупки", — сказал он на слушаниях в конгрессе.

Ранее в США уже сообщали о смене планов на поставку танков. Так, вместо обещанных Abrams M1A2, Украина получит 30 Abrams M1A1. Решение объяснено тем, что технику более старой модификации доставят уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях, в то время как поставка M1A2 ожидалась только через год.

Напомним, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ранее высказывался на счет снабжения Украины со стороны Запада оружием, отмечая, что подобные действия не способствуют разрешению конфликта и переговорам между Украиной и Россией. В то же время глава МИД Сергей Лавров заявлял, что целью Москвы станет любой груз из-за рубежа в Киев, содержащий вооружение.