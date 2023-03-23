Рамзан Кадыров избран председателем съезда народа Чечни

Участники съезда народа Чечени единогласно выбрали Рамзана Кадырова председателем съезда. Об этом сообщает РИА Новости. Помимо этого, на встрече была принята резолюция, в которой утверждается, что глава РФ Владимир Путин избрал курс консолидации многонационального народа страны, сохранения ее целостности и суверенитета, а также укрепления безопасности и обороноспособности.

"Доверие Владимира Владимировича Путина, оказанное Ахмату-Хаджи Кадырову и народу Чеченской Республики, его постоянное внимание и поддержка позволили нам встать на путь мирного развития и созидания. Сегодня благодаря усилиям руководства республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и самоотдаче народа Чеченская Республика вышла на лидирующие позиции по многим показателям в стране, в том числе и в деле защиты интересов и обеспечения безопасности страны, и получила широкое, небывалое в истории, признание военно-политического руководства страны и общественности, как важной общественно-политической и социокультурной части России. Как следствие, наблюдается высокая ориентированность других субъектов и народов России на Чеченскую Республику", - говорится в резолюции.

В документе также сказано, что для дальнейшего социального развития региона необходима консолидация усилий чеченского общества. Это также позволит укрепить основы идентичности нации и сохранить спокойную, комфортную и безопасную жизнь населения, в то время как упор будет идти на перспективные для развития направления.