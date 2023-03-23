Рамзан Кадыров избран председателем съезда народа Чечни

23 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Северо-Кавказский ФО
Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Рамзан Кадыров избран председателем съезда народа Чечни

Участники съезда народа Чечени единогласно выбрали Рамзана Кадырова председателем съезда. Об этом сообщает РИА Новости. Помимо этого, на встрече была принята резолюция, в которой утверждается, что глава РФ Владимир Путин избрал курс консолидации многонационального народа страны, сохранения ее целостности и суверенитета, а также укрепления безопасности и обороноспособности.

"Доверие Владимира Владимировича Путина, оказанное Ахмату-Хаджи Кадырову и народу Чеченской Республики, его постоянное внимание и поддержка позволили нам встать на путь мирного развития и созидания. Сегодня благодаря усилиям руководства республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и самоотдаче народа Чеченская Республика вышла на лидирующие позиции по многим показателям в стране, в том числе и в деле защиты интересов и обеспечения безопасности страны, и получила широкое, небывалое в истории, признание военно-политического руководства страны и общественности, как важной общественно-политической и социокультурной части России. Как следствие, наблюдается высокая ориентированность других субъектов и народов России на Чеченскую Республику", - говорится в резолюции.

В документе также сказано, что для дальнейшего социального развития региона необходима консолидация усилий чеченского общества. Это также позволит укрепить основы идентичности нации и сохранить спокойную, комфортную и безопасную жизнь населения, в то время как упор будет идти на перспективные для развития направления.

Теги: Кадыров, Чечня, съезд народа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети