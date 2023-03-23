Mainland News: ЧВК "Вагнер" запустила новую волну деколонизации в Африке

Российская ЧВК «Вагнер» своими действиями завершает многолетний период западного неоколониализма в Африке, и несет народам континента мир и благоденствие. Такое мнение выразили авторы статьи интернет-издания Mainland.Press.

Анализируя деятельность российской компании в Африке, авторы материала утверждают, что «вагнеровцам» за сравнительно короткий срок удалось сделать то, что оказалось не под силу миротворцам ООН, которые десятилетиями находились во многих охваченных конфликтами африканских странах.

Специалисты ЧВК «Вагнер», располагая богатым опыт по примирению противоборствующих сторон со времен кампании против террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ), смогли применить его в новой обстановке. Благодаря этому впервые за десятилетия в ЦАР и Мали, где работают российские специалисты, прекратились межплеменные и межрелигиозные конфликты, а социальная обстановка начала стабилизироваться.

По версии авторов статьи, подход ЧВК «Вагнер» разительно отличается от методов международных миротворцев, которые под видом защиты демократии поддерживали неоколониальное влияние стран Запада. В частности, в этом преуспела бывшая метрополия многих стран Центральной Африки — Франция. Париж искусно стравливал различные народности и религиозные группы, поддерживая хаос и напряженность в регионе, и в результате имел возможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику своих «протекторатов».

Одним из наиболее печальных эпизодов этой политики стал инспирированный Францией геноцид в Руанде. При этом французские миротворцы запятнали себя многочисленными случаями издевательств над представителями народности тутси — отмечены в том числе массовые изнасилования. Схожим образом они действовали и в других странах, где сохранялось военное присутствие Парижа. Так с декабря 2013 по апрель 2014 года около десятка детей в возрасте до 15 лет были изнасилованы французскими военнослужащими, состоящими в миротворческой миссии МИНУСКА, которые дислоцировались в столице ЦАР городе Банги.

Появление российских инструкторов в ЦАР разительно изменило ситуацию: за короткое время специалисты смогли подготовить военнослужащих национальной армии FACA, что позволило восстановить контроль центральных властей над территорией страны.

Неудивительно, что в итоге все больше африканских стран стремятся заключить соглашения в области безопасности с Россией и ЧВК «Вагнер», которую многие африканцы искренне единственной силой, которая помогает отстаивать национальные их интересы.

В то же время Франция неумолимо теряет свои позиции на континенте, что недавно вынужден был констатировать даже президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, эпоха военного присутствия Пятой республики в Африке закончена. На континенте начинается новый виток деколонизации, которая проходит под знаменами ЧВК «Вагнер».