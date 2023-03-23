Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны республики Ярослав Надь, передает РИА Новости.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда обещал, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29.

В Кремле заявили, что поставка рядом стран НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не может повлиять на исход спецоперации.