Анна Кузнецова стала новым главой МинАПК Свердловской области

Новым главой МинАПК Свердловской области назначена Анна Кузнецова. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики региона. К своим новым должностным обязанностям Кузнецова приступит 28 марта.

"Знаю, что у вас большой опыт, вы достаточно давно работаете в агропромышленном комплексе. Думаю, ваши знания и умения принесут пользу Свердловской области. Вам уже — с места в карьер — нужно вплотную заниматься подготовкой к посевной, а также выстраивать взаимоотношения с федеральным министерством", — отметил губернатор

Анна Кузнецова пришла в министерство АПК и потребительского рынка в 2020 году, заняв пост замминистра. До вступления в должность главы она продолжит руководить МинАПК в статусе исполняющей обязанности министра.



"Действительно, я в министерстве работаю уже три года, у меня была возможность погрузиться во многие вопросы. До этого я много лет работала в реальном секторе экономики, понимаю механизмы: как это работает изнутри. И, безусловно, вижу для себя ключевые задачи не только в текущей работе, но и какие-то стратегические планы и проекты, которые бы помогли нашим аграриям и работали бы на благо Свердловской области», — отметила Кузнецова, поблагодарив главу Среднего Урала за доверие.

Анна Кузнецова закончила УрГЭУ по специальности "технология продуктов общественного питания, инженер-технолог". В разные годы занимала руководящие должности на крупнейших в регионе предприятиях, специализирующихся на производстве мясной и молочной продукции.