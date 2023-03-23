23 Марта 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Володин – депутатам: "Вас даже Сергей Кужугетович никуда не призовет"

Не все депутаты Госдумы смогли дождаться окончания отчета председателя правительства Михаила Мишустина, доклад которого в палате длился более полутора часов.

Всего послушать отчет правительства пришли 417 депутатов из 450 (данные регистрации на пленарном заседании ГД).

Но многие из них начали покидать свои места в зале ближе к концу выступления Мишустина, некоторые уходили, когда пришло время вопросов-ответов. Коллег одернул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Вы два часа высидеть не можете. Вас даже Сергей Кужугетович (Шойгу – министр обороны РФ, присутствовал в зале – прим. ред.) никуда не призовет", - "пригрозил" Володин.

В итоге программу мероприятия все же сократили: вместо пяти вопросов от каждой фракции было только три, а Володин пообещал, что по итогам отчета будет созвано совещание с правительством, на котором обсудят незаданные вопросы.

Теги: госдума, отчет правительства, михаил мишустин, депутаты



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