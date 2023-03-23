Президент Финляндии подписал законы о вступлении республики в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО.

Церемония стала завершением всех внутренних мероприятий, необходимых для присоединения республики к Североатлантическому альянсу, отмечает ТАСС.

Как отмечает YLE, Ниинистё хочет, чтобы Финляндия была готова вступить в НАТО сразу после ратификации ее заявки Турцией и Венгрией.

Напомним, 17 марта о решении начать ратификацию вступления Финляндии в НАТО объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 27 марта парламент Венгрии проголосует по заявке Финляндии о вступлении в альянс.