23 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф

Мэрия Екатеринбурга показала эскизы благоустройства парка Чкалова и сквера на Титова

В администрации Екатеринбурга представили эскизы благоустройства парка Чкалова и сквера на улице Титова.

Как рассказала председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова, в парке имени Чкалова требуется обновить дорожно-тропиночную сеть, установить элементы освещения и заменить малые архитектурные формы. Также там необходимо оборудовать игровые площадки для детей разного возраста, поставить новые скамейки и урны.

"По эскизу в парке предлагается выполнить комплексное благоустройство: ремонт и устройство тротуаров из асфальтобетона, одну из тропинок из песчаного покрытия. Вдоль основных транзитных путей появится освещение. На детской площадке планируется установить новые игровые комплексы и покрытие из наливного резинного материала, а зона воркаута будет дополнена новыми элементами. Проектом также предусмотрена территория для выгула собак и зона для тихого отдыха", - сообщила Благодаткова.

Эскиз благоустройства парка имени Чкалова(2023)|Фото: Екатеринбург.рф

А сквер на улице Титова, по словам чиновницы мэрии, сегодня не имеет достаточного количества урн и скамеек. Там требуется обновление детской площадки и замена дорожного покрытия. По проекту благоустройства в парке будет установлено наружное освещение вдоль центрального тротуара и все необходимые элементы.

На участке между улицами Ферганской и Сухоложской планируется устроить зону для выгула собак. А на территории, ведущей от Сухоложской до Братской, появится детская площадка с резиновым покрытием и игровыми комплексами. Также здесь можно будет заняться воркаутом.

Эскиз благоустройства сквера на улице Титова(2023)|Фото: Екатеринбург.рф

В итоге члены муниципальной общественной комиссии единогласно поддержали проекты благоустройства, а также проголосовали за кураторов общественных территорий. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, куратором парка Чкалова назначена депутат городской думы Елена Бондаренко. За сквер на Титова будет отвечать депутат Дмитрий Сергин, а за парк 50-летия ВЛКСМ – депутат Александр Журавлев.

Куратором парка "Уралмаш" стал директор Центра культуры "Орджоникидзевский" Сергей Борисов. А работу в парке имени Энгельса будет контролировать секретарь Октябрьского местного отделения партии "Единая Россия" по Екатеринбургу Александр Сизиков.

Напомним, что уже 15 апреля стартует рейтинговое голосование, в ходе которого жители решат, какая из общественных территорий будет благоустроена в 2024 году. Выбрать одну из рекреационных зон можно будет до 30 мая 2023 года. Всего в шорт-лист вошли пять территорий.

Теги: благоустройство, эскизы, мэрия, Екатеринбург



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