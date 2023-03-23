23 Марта 2023
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Общество Приволжский ФО В России
Фото: vesti.ru

"Красота" какая!: Мишустин попросился в помощники к Терешковой – вместе очищать Волгу

Правительство России рассчитывает на "неплохие результаты" по итогам реализации программы строительства очистных сооружений в Поволжье. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, выступая в Госдуме, что проблемой чистой воды для жителей региона нужно заниматься.

"У берегов Волги живет 60 миллионов человек – это больше трети населения страны. Ну конечно они нуждаются в чистой воде. "Красота" какая!" – с сарказмом сказал премьер по поводу экологических проблем, возникающих в городах Поволжья.

"С 2025 года будет запущен федеральный проект по оздоровлению крупных рек, это 14 регионов страны", - пообещал премьер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил Мишустину, что в палате проблемами Волги занимается депутат Валентина Терешкова, после чего Мишустин попросился к ней в помощники.

Теги: михаил мишустин, волга, чистая вода, экология



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