23 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Смирнов оценил работу свердловского ЖКХ на "четыре с минусом"

Министр энергетики и ЖКХ Среднего Урала Николай Смирнов оценил работу региональной отрасли на "четыре с минусом". По его словам, специалисты региона за последние несколько лет многого достигли, однако сфере все еще есть куда стремиться.

"Давайте вспомним, что раньше Екатеринбург называли "долиной гейзеров", во многих населенных пунктах не было горячей воды в летний период времени. Отрасль жилищно-коммунального хозяйства, наравне со здравоохранением, это то, что максимально приближено к каждому жителю. Всегда хочется, чтобы было лучше. Поэтому я бы поставил четверку с небольшим минусом", - сказал Смирнов в эфире радио "Комсомольская правда"

Затронул министр и тему "ночного" тарифа, за возвращение которого выступают свердловчане. Смирнов посоветовал проанализировать потребление электричества с одноставочным тарифом: возвращаться к двухставочному тарифу имеет смысл, только если ночью потребляется более 30% электроэнергии. Он также добавил, что перепрограммирование электросчетчиков является добровольной процедурой.

"Эта процедура проводится только по заявке жителей. Кто изначально не перепрограммировал счетчик – находится на одноставочном тарифе. Как раньше передавали показания по дневному и ночному тарифу, так и сейчас передаем. Далее расчетные центры, либо управляющая компания самостоятельно считает и выставляет", - пояснил министр.

Теги: Смирнов, ЖКХ



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