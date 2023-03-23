23 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Мишустин посоветовал россиянам зайти в личный кабинет ФНС и оформить налоговые вычеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин, ранее работавший главой Федеральной налоговой службы, предложил россиянам активнее оформлять налоговые вычеты, тем более, что сейчас это сделать значительно проще и быстрее, чем несколько лет назад.

При этом он не считает правильным делать соцвычеты в формате кэшбека – с автоматическим начислением.

"Есть один момент: у нас работает заявительный принцип. Вычет делается по заявлению человека. Многие просто не занимаются своими финансами. Вычет формируется в личном кабинете гражданина, остается его только подписать. Сейчас средний срок получения налогового вычета 11 дней, раньше он составлял много месяцев", - объяснил глава правительства, выступая в Госдуме.

Теги: налоговый вычет, фнс, личный кабинет, михаил мишустин



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