23 Марта 2023
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения – Мишустин

Правительство России не готово пообещать отмену ЕГЭ – системы аттестации школьников, складывавшуюся 20 лет.

"Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Сегодня ребята из самых отдаленных уголков могут учиться в ведущих российских вузах. Надо все серьезно взвесить. Альтернативные предложения надо системно рассматривать. Надо создать новую систему образования с учетом новых практик и запросов работодателей. Мы сейчас это делаем", - сказал депутатам Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что вопрос о ЕГЭ входит в пятерку наиболее часто задаваемых избирателями вопросов: "Надо обсуждать эту тему. Если есть запрос общества, надо отвечать".

Теги: егэ, отмена, образование, михаил мишустин, реформа



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