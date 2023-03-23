Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения – Мишустин

Правительство России не готово пообещать отмену ЕГЭ – системы аттестации школьников, складывавшуюся 20 лет.

"Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Сегодня ребята из самых отдаленных уголков могут учиться в ведущих российских вузах. Надо все серьезно взвесить. Альтернативные предложения надо системно рассматривать. Надо создать новую систему образования с учетом новых практик и запросов работодателей. Мы сейчас это делаем", - сказал депутатам Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что вопрос о ЕГЭ входит в пятерку наиболее часто задаваемых избирателями вопросов: "Надо обсуждать эту тему. Если есть запрос общества, надо отвечать".