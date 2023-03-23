Российским спортсменам в ближайшее время светят только соревнования с дружественными странами

Российское правительство не придумало никаких новых шагов для возвращения спортсменов к международным соревнованиям. Не сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин и о попытках договориться или хотя бы провести диалог с представителями международных федераций спорта.

Вместо этого он предлагает российским атлетам соревноваться со спортсменами из дружественных стран, которые не далеко не всегда являются лидерами в тех видах спорта, где россиянам нужна реальная конкуренция для роста в спорте высших достижений.

"Нужно организовать совместные соревнования с дружественными странами и соревнования внутри страны. Есть перспектива организации соревнований стран ШОС. Это то, что будет нас поддерживать. Будем бороться. Нам удалось отстоять участие ряда наших спортивных ассоциаций в международных соревнованиях", - заявил премьер-министр, выступая с отчетом в Госдуме.