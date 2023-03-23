ВСУ безуспешно атаковали Брянскую область на легкомоторных самолетах, - Mash

ВСУ попытались атаковать Брянскую область на двух гражданских легкомоторных самолетах, сообщает Mash. По информации телеграм-канала, целью была вышка сотовой связи. Однако разрушить ее не удалось.

Mash пишет, что два борта двигались на сверхмалой высоте — радары и ПВО их не могли засечь. Предположительно, это были украинские "Аэропракт А-36 Вулкан". При подлете к сотовой вышке оба сбросили бомбы, развернулись и улетели обратно на территорию Украины.

По данным Mash, такие полеты становятся регулярными — ВСУ меняют тактику.