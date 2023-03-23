Подросткам, напавшим на мать и дочь на Сортировке, хотят дать 5 и 7 лет колонии

Гособвинитель настоял на лишении свободы подростков 2004 и 2005 годов рождения, напавших в феврале прошлого года на мать и дочь в районе Сортировки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, обвинение настаивает на 5 годах и 6 годах и 10 месяцах колонии общего режима.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 февраля 2022 года на улице Пехотинцев, 7а. Потасовка началась в автобусе, где пятеро подростков стали приставать к девушке, снимать шапку и наносить пощечины. Испугавшись за свою безопасность, девушка позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не остановила злоумышленников, которые избили обеих. В результате педагог получила травму головы и перелом ноги, из-за чего ей потребовалась операция. Девушка получила сотрясение мозга.

В суде гособвинитель доказал, что выйдя из автобуса парни толкнули девушку на землю, после чего нанесли удары руками по голове, рукам и ногам. Затем они, схватив потерпевшую за туловище и конечности, бросили ее о стену здания, где она ударилась головой о стекло. Подоспевшую на помощь мать подростки избили кулаками по голове, туловищу и конечностям, после чего один из нападавших дважды с силой ударил пенсионерку ногой в область голеностопного сустава.

Вскрылось и то, что один из подсудимых 16 мая 2021 года на той же улице ударил несовершеннолетнего кулаком по лицу, похитив 1 тыс. рублей. Другой подсудимый 9 сентября 2021 года у дома по улице Автомагистральная, 3 вместе со знакомым в открытую похитил телефон. Когда владелец попытался забрать устройство обратно, подсудимый сломал ему нос. Общая сумма ущерба составила 17,6 тыс. рублей.

Судебное заседание, на котором будет заслушано последнее слово подсудимых, состоится 6 апреля 2023 года.

Напомним, что после инцидента с избиением женщин, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил срочно найти мигрантов, а глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге принес извинения пострадавшим и заявил о готовности выплатить компенсацию морального вреда.