В Челябинске задержали мужчину, стрелявшего из охолощенного ружья в ЖК "Манхэттен"

В Челябинске установили мужчину, устроившего стрельбу в ЖК "Манхэттен".

Инцидент произошел 19 марта. Жители услышали громкие хлопки, а после нашли на асфальте гильзы.

Подозреваемого установили. Он произвел выстрелы из охолощенного ружья.

"Им оказался мужчина, проживающий на третьем этаже того же дома. В настоящее время с ним работают полицейские. Решается вопрос об административном аресте", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.