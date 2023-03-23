Семь человек спасли с Ярославского моторного завода, где начался пожар

Пожар произошел на территории Ярославского моторного завода, сообщает ГУ МЧС по области.

"В 13:25 поступило сообщение о возгорании в цеху на "ЯМЗ" по адресу: пр-т Октября, д.79", - говорится в сообщении.

В телеграм-канале ведомства уточняется, что горело трансформаторное масло на площади 30 м.кв. В настоящее время пожар локализован.

Из горящего здания пожарными спасены семь человек. Еще 218 человек эвакуированы администрацией объекта.