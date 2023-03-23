23 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

"Вину признает, готов извиниться": на Урале нашли водителя, повредившего монумент Победы

На Среднем Урале нашли водителя грузовика, который повредил местный монумент, возведенный в честь Победы в Великой Отечественной войне.
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Напомним, все случилось рано утром 21 марта в уральском поселке Кедровка (входит в состав Березовского городского округа). Неизвестный грузовик, похожий на мусоровоз, наехал на одну из стен комплекса "Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945". Было подано заявление в полицию, водителя грузовика объявили в розыск.

Как сообщает администрация поселка Кедровка на своей странице в соцсети, виновника случившегося удалось найти.

"Благодарим всех за оперативную работу. Спасибо очевидцам происшествия", - отметили в администрации.

Как уточняет городской паблик "Сила Березовского в людях", водителя нашли за один день.

"Коротко: парень молодой, злого умысла не имел, вину признает, готов извиниться публично", - пишет паблик.

Сам виновник пообещал приступить к ремонту ограждения монумента уже в ближайшее время.

Теги: водитель, монумент, поселок



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Ранее 22.03.2023 13:52 Мск На Урале ищут водителя грузовика, повредившего монумент в честь Победы


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