23 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Карпинске автомобиль с пьяным водителем сбил мужчину, стоявшего у подъезда

Житель Карпинска пострадал от действий водителя, который не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, стоявшего возле подъезда. Об инциденте сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

ДТП попало на камеру видеонаблюдения. На видео можно заметить, как пострадавший стоит у подъезда и разговаривает с неизвестным. Затем на высокой скорости в кадре появляется "Лада Приора" и сбивает мужчину, снося лавочку и унося с собой в сугроб.

По словам сотрудников ГИБДД, освидетельствование выявило 0.313 промилле алкоголя. Водитель не справился с управлением автомобилем, что и привело к ДТП. В результате мужчина-пешеход получил ушибы, ссадины и гематомы ноги.

Теги: Карпинск, подъезд, автомобиль, ДТП



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