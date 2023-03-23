В Карпинске автомобиль с пьяным водителем сбил мужчину, стоявшего у подъезда

Житель Карпинска пострадал от действий водителя, который не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, стоявшего возле подъезда. Об инциденте сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

ДТП попало на камеру видеонаблюдения. На видео можно заметить, как пострадавший стоит у подъезда и разговаривает с неизвестным. Затем на высокой скорости в кадре появляется "Лада Приора" и сбивает мужчину, снося лавочку и унося с собой в сугроб.

По словам сотрудников ГИБДД, освидетельствование выявило 0.313 промилле алкоголя. Водитель не справился с управлением автомобилем, что и привело к ДТП. В результате мужчина-пешеход получил ушибы, ссадины и гематомы ноги.