23 Марта 2023
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

Россияне снизили расходы на товары для домашних животных

Объем покупок товаров для домашних животных на российских онлайн-площадках снизился на 19-26% в январе - феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные разных платежных сервисов.

Отмечается, что при этом уменьшилось количество покупок и снизился средний чек.

Эксперты полагают, что у россиян пока могут оставаться запасы закупленных товаров в начале кризиса в прошлом году. Кроме того, они объясняют снижение среднего чека сокращением ассортимента диетических и лечебных кормов, стоимость которых была одной из самых высоких в категории.

Напомним, прошлой весной зоомагазины в России столкнулись с дефицитом импортного корма для животных. Кроме того, цены на продукт взлетели. Из-за опасения ухода зарубежных марок с рынка в первые месяцы 2022 года был ажиотажный спрос на корма из-за границы.

Теги: домашние животные, товары, корма



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