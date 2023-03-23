23 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Все хуже и хуже. Росстат зафиксировал дальнейшую деградацию репродуктивных планов населения

Росстат обнародовал результаты исследования репродуктивных планов населения в 2022 году, которые зафиксировали их дальнейшую деградацию.

Масштабное исследование проводится Росстатом раз в пять лет и охватывает более 15 тысяч домохозяйств. Еще в 2017 году было зафиксировано снижение репродуктивных планов. Этот процесс продолжается.

Если в 2012 году только 12% хотели иметь одного ребенка, а в 2017-м - 17%, то в 2022-м - уже 23%. Троих и более детей в 2012 году хотели иметь 32% опрошенных, а сегодня лишь 24%. Среднее желаемое число детей сегодня составляет только 2,0 ребенка, притом что в 2012 году было 2,3. Оно даже ниже уровня простого воспроизводства (2,1 при современном уровне смертности). При этом среднее ожидаемое число равно 1,75. По факту суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году составил всего 1,42 ребенка на одну женщину.

Продолжается дальнейшее постарение рождаемости. Средний возраст матери при рождении первенца вырос до 26,7 лет.

Почти четверть женщин, имеющих одного ребенка, ответили, что дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми помогли им "принять решение" о рождении ребенка и у них появился первенец, рождение которого до этого "откладывали". Еще около 13% россиянок отметили, что меры господдержки позволили принять решение о ребенке, которого без них не могли себе позволить. Для сравнения, в 2017 году доля ответивших аналогичным образом была ниже — 16% и 11% соответственно. То есть меры поддержки только лишь замедляют падение рождаемости, без чего, видимо, она бы рухнула еще больше.

В 2022 году смертность превысила рождаемость на 600 тыс. человек. При сохранении действующих тенденций депопуляция России будет только ускоряться.

Теги: Росстат, рождаемость



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