Продажи паркингов "Атомстройкомплекса" в Екатеринбурге выросли в 2,5 раза

В 2022 году один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга – "Атомстройкомплекс" – в 2,5 раза увеличил продажи мест в подземных и наземных паркингах по сравнению с показателями 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, специалисты объясняют этот факт изменениями на автомобильном рынке – ростом стоимости машин, и, как следствие, прогнозируемым увеличением срока владения.

"Покупка паркинга уже не выглядит обременительной по отношению к стоимости автомобиля, который хотят максимально долго сохранить в работоспособном состоянии. Мы со своей стороны активно поддерживаем это желание покупателей и предлагаем комплексные решения – возможность на выгодных условиях приобрести одновременно квартиру и паркинг. Такие предложения у нас есть по многим жилым объектам, они пользуются устойчивым спросом", - рассказал замдиректора по маркетингу компании "Атомстройкомплекс" Станислав Оханов.

Застройщик активно выступает за развитие культуры паркования в Екатеринбурге и внедрение передовых решений, направленных на повышение эффективности паркингов. Компания планирует реализовать экспериментальную систему шеринга парковочных мест на своем флагманском объекте "Свобода Residence" в центре города. Она позволит владельцам парковочных мест днем в будни, когда место свободно, сдавать его в аренду по часам – например, посетителям и сотрудникам предприятий, расположенных в этом же комплексе.

Также "Атомстройкомплекс" развивает партнерские проекты с уральским производителем подъемных механизмов для двухуровневого паркования. Оно позволяет хранить сразу два автомобиля на одном парковочном месте.