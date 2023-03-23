Продажи паркингов "Атомстройкомплекса" в Екатеринбурге выросли в 2,5 раза

23 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Продажи паркингов "Атомстройкомплекса" в Екатеринбурге выросли в 2,5 раза

В 2022 году один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга – "Атомстройкомплекс" – в 2,5 раза увеличил продажи мест в подземных и наземных паркингах по сравнению с показателями 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, специалисты объясняют этот факт изменениями на автомобильном рынке – ростом стоимости машин, и, как следствие, прогнозируемым увеличением срока владения.

"Покупка паркинга уже не выглядит обременительной по отношению к стоимости автомобиля, который хотят максимально долго сохранить в работоспособном состоянии. Мы со своей стороны активно поддерживаем это желание покупателей и предлагаем комплексные решения – возможность на выгодных условиях приобрести одновременно квартиру и паркинг. Такие предложения у нас есть по многим жилым объектам, они пользуются устойчивым спросом", - рассказал замдиректора по маркетингу компании "Атомстройкомплекс" Станислав Оханов.

Застройщик активно выступает за развитие культуры паркования в Екатеринбурге и внедрение передовых решений, направленных на повышение эффективности паркингов. Компания планирует реализовать экспериментальную систему шеринга парковочных мест на своем флагманском объекте "Свобода Residence" в центре города. Она позволит владельцам парковочных мест днем в будни, когда место свободно, сдавать его в аренду по часам – например, посетителям и сотрудникам предприятий, расположенных в этом же комплексе.

Также "Атомстройкомплекс" развивает партнерские проекты с уральским производителем подъемных механизмов для двухуровневого паркования. Оно позволяет хранить сразу два автомобиля на одном парковочном месте.

Теги: паркинги, Атомстройкомплекс, продажи, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети