В Качканаре задержали курьера-сепараторщика, пойманного на хищении денег у пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Качканара, подрабатывающего курьером для мошенников. Им оказался 20-летний сепараторщик серовского металлургического предприятия, ранее не имевший проблем с законом, но решивший быстро улучшить свое материальное положение за счет обмана пенсионеров. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Первая жалоба, связанная с курьером, поступила от пожилого мужчины, который не пошел на поводу у злоумышленника и записал в блокнот номер и марку его автомобиля, чем и спугнул парня. Уже на следующий день к полицейским пришла местная жительница 1943 г.р., рассказав, что передала курьеру 500 тыс. рублей, чтобы спасти от тюрьмы дочь, якобы попавшую в ДТП.

Вскоре в отделении полиции появилась еще одна пенсионерка. Женщина вовремя поняла, что может стать жертвой мошенников, а потому, пока курьер был в пути, она позвонила сыну, чтобы убедиться в правдивости его участия в ДТП. Сын оперативно отреагировал на тревожное сообщение матери и сразу же связался с полицейскими, благодаря чему оперуполномоченным и удалось вычислить и задержать "бегунка".

Задержанный признал свою вину и принес извинения всем потерпевшим. Сейчас сыщики проверяют, не совершал ли парень аналогичных преступлений не только в Качканаре, но и в других свердловских городах. По ходатайству полиции суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца.

"Это пятнадцатый по счету предполагаемый аферист, которого выявили и изобличили свердловские полицейские в 2023 году. На их счету, по предварительным данным, свыше тридцати криминальных эпизодов, связанных с обманом людей пожилого возраста. Еще раз убедительно прошу жителей Среднего Урала, у кого есть бабушки и дедушки, регулярно напоминать им о недопустимости передавать – перечислять на неизвестные счета свои сбережения чужим людям, кем бы они не представлялись. Только так можно не стать жертвой злоумышленников", - отметил полковник Горелых.