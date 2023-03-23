В Качканаре задержали курьера-сепараторщика, пойманного на хищении денег у пенсионерки

23 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В Качканаре задержали курьера-сепараторщика, пойманного на хищении денег у пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Качканара, подрабатывающего курьером для мошенников. Им оказался 20-летний сепараторщик серовского металлургического предприятия, ранее не имевший проблем с законом, но решивший быстро улучшить свое материальное положение за счет обмана пенсионеров. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Курьер–сепараторщик, обвиняемый в похищении денег у пенсионеров(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Первая жалоба, связанная с курьером, поступила от пожилого мужчины, который не пошел на поводу у злоумышленника и записал в блокнот номер и марку его автомобиля, чем и спугнул парня. Уже на следующий день к полицейским пришла местная жительница 1943 г.р., рассказав, что передала курьеру 500 тыс. рублей, чтобы спасти от тюрьмы дочь, якобы попавшую в ДТП.

Вскоре в отделении полиции появилась еще одна пенсионерка. Женщина вовремя поняла, что может стать жертвой мошенников, а потому, пока курьер был в пути, она позвонила сыну, чтобы убедиться в правдивости его участия в ДТП. Сын оперативно отреагировал на тревожное сообщение матери и сразу же связался с полицейскими, благодаря чему оперуполномоченным и удалось вычислить и задержать "бегунка".

Задержанный признал свою вину и принес извинения всем потерпевшим. Сейчас сыщики проверяют, не совершал ли парень аналогичных преступлений не только в Качканаре, но и в других свердловских городах. По ходатайству полиции суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца.

Курьер–сепараторщик, обвиняемый в похищении денег у пенсионеров(2023)|Фото: В.Н. Горелых

"Это пятнадцатый по счету предполагаемый аферист, которого выявили и изобличили свердловские полицейские в 2023 году. На их счету, по предварительным данным, свыше тридцати криминальных эпизодов, связанных с обманом людей пожилого возраста. Еще раз убедительно прошу жителей Среднего Урала, у кого есть бабушки и дедушки, регулярно напоминать им о недопустимости передавать – перечислять на неизвестные счета свои сбережения чужим людям, кем бы они не представлялись. Только так можно не стать жертвой злоумышленников", - отметил полковник Горелых.

Теги: Качканар, курьер, хищение, мошенник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети